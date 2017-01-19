12 способів уберегти себе від раку: рекомендації ВООЗ

Так, ВООЗ надає наступні рекомендації:

1. Не паліть. Не вживайте ніяких видів тютюнової продукції.

2. Зробіть свій будинок вільним від тютюнового диму. Сприяйте заходам зі створення бездимного середовища на своєму робочому місці.

3. Прийміть заходи для підтримки здорової маси тіла.

4. Будьте фізично активними в повсякденному житті. Обмежте кількість часу, який ви проводите в сидячому положенні.

5. Дотримуйтесь здорового раціону харчування:

- Вживайте в їжу велику кількість цільних злаків, зернобобових, овочів і фруктів.

- Обмежте вживання висококалорійних продуктів (з високим вмістом цукру або жиру) і уникайте підсолоджених напоїв.

- Уникайте вживання в їжу м'ясної продукції, підданої технологічній обробці, і продуктів з високим вмістом солі.

6. Якщо ви споживаєте будь-які види алкогольних напоїв, обмежте їх кількість. Повна відмова від вживання алкоголю може запобігти розвитку раку.

7. Уникайте надмірного впливу сонячних променів, особливо на дітей. Використовуйте засоби захисту від сонячних променів. Не користуйтеся соляріями.

8. На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, що можуть викликати рак, дотримуючись правил з охорони та гігієни праці.

9. З'ясуйте, чи не піддаєтеся ви впливу радіації внаслідок високого рівня природного опромінення радоном в житловому приміщенні. Прийміть заходи зі зниження високого рівня радону.

10. Для жінок:

- Якщо у вас є така можливість, годуєте свою дитину грудьми. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у матері.

- Обмежте використання гормонозамісної терапії, яка підвищує ризик розвитку деяких видів раку.

11. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію проти:

- Гепатиту В (для новонароджених).

- Вірусу папіломи людини (для дівчаток).

12. Користуйтеся скринінговими програмами виявлення раку:

- Кишечника (чоловіки і жінки).

- Грудей (жінки).

- Шийки матки (жінки).

Додамо, що перше видання Кодексу було опубліковане ще в 1987 році.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Додамо, що, за словами головного лікаря медцентру “Клініка Спіженко” Антона Шкіряка, лікування променевою терапією актуальне практично при кожному виді онкології.

Доцент кафедри радіології Юрій Коваленко, у свою чергу, зазначає, що на відміну від державних медичних закладів, приватні лікарні оснащені більш якісним та новим медичним обладнанням, зокрема, і лінійними прискорювачами для лікування раку променевою терапією.

Як відомо, лінійний прискорювач шведського виробника працює у медичному центрі “Клініка Спіженко”.

“Якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу. З 2011 року вже проліковано більше тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в "Клініці Спіженко“, тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, - розповів завідуючий відділенням медичної фізики “Клініки Спіженко” Руслан Зелінський.

За словами лікаря, лінійний прискорювач дозволяє лікувати практично всі види злоякісних новоутворень будь-якого розміру шляхом точного підведення необхідної дози до об’єму новоутворення. А постійний контроль якості роботи лінійного прискорювача гарантує безперебійну та якісну роботу протягом всього періоду експлуатації без втрати якості та точності.