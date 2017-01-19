12 способов уберечь себя от рака: рекомендации ВОЗ

Так, ВОЗ предоставляет следующие рекомендации:

1. Не курите. Не употребляйте никаких видов табачной продукции.

2. Сделайте свой дом свободным от табачного дыма. Содействуйте мерам по созданию бездымной среды на своем рабочем месте.

3. Примите меры для поддержания здоровой массы тела.

4. Будьте физически активными в повседневной жизни. Ограничьте количество времени, которое вы проводите в сидячем положении.

5. Придерживайтесь здорового рациона питания:

- Употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов.

- Ограничьте употребление высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира) и избегайте подслащенных напитков.

- Избегайте употребления в пищу мясной продукции, подвергнутой технологической обработке, и продуктов с высоким содержанием соли.

6. Если вы потребляете любые виды алкогольных напитков, ограничьте их количество. Полный отказ от употребления алкоголя может предотвратить развитие рака.

7. Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно на детей. Используйте средства защиты от солнечных лучей. Не пользуйтесь соляриями.

8. На рабочем месте защищайте себя от воздействия веществ, которые могут вызвать рак, соблюдая правила по охране и гигиене труда.

9. Выясните, не подвергаетесь ли вы воздействию радиации вследствие высокого уровня естественного облучения радоном в жилом помещении. Примите меры по снижению высокого уровня радона.

10. Для женщин:

- Если у вас есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери.

- Ограничьте использование гормонозаместительной терапии, которая повышает риск развития некоторых видов рака.

11. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против:

- Гепатита В (для новорожденных).

- Вируса папилломы человека (для девочек).

12. Пользуйтесь скрининговыми программами выявления рака:

- Кишечника (мужчины и женщины).

- Груди (женщины).

- Шейки матки (женщины).

Добавим, что первое издание Кодекса было опубликовано еще в 1987 году.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% .

Добавим, что, по словам главного врача медцентра "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, лечение лучевой терапией актуально практически при каждом виде онкологии.

Доцент кафедры радиологии Юрий Коваленко, в свою очередь, отмечает, что в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены более качественным и новым медицинским оборудованием , в том числе и линейными ускорителями для лечения рака лучевой терапией.

Как известно, линейный ускоритель шведского производителя работает в медицинском центре "Клиника Спиженко" .

"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализовано современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, которые пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступны для пациентов в Украине ", - рассказал заведующий отделением медицинской физики" Клиники Спиженко "Руслан Зелинский.

По словам врача, линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы до объема новообразования. А постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.