11 квітня: яке свято сьогодні

Свята

Сьогодні, 11 квітня, в усьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цей день проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я і покликаний підвищити інформованість нашого суспільства про захворювання Паркінсона, надати підтримку хворим паркінсонізмом і їх сім’ям, а також зробити свій внесок у подолання цієї страшної недуги.

Хвороба викликається смертю нервових клітин і є одним з найбільш поширених нейродегенеративних захворювань в світі, істотно знижує якість життя. Вона не є смертельною. Близько 10 мільйонів людей на нашій планеті страждають від хвороби Паркінсона. Хворобу виявляють у людей старше 50 років. Жінки страждають частіше.

Втрата нервових клітин у мозку призводить до чотирьох ключових моторних симптомів: тремор рук і ніг в стані спокою, ригідність і скутість верхньої частини тулуба, сповільненість рухів і порушення координації, а також контролю рухів. Основні ознаки хвороби полягають в тремтінні рук, сповільненості рухів, скутості, болях, порушеннях рухової динаміки і психіки.

Хвороба Паркінсона є хронічним прогресуючим захворюванням центральної нервової системи. Вперше описано в 1817 р. англійським лікарем Джеймсом Паркінсоном, що жив з 1755 по 1824 рік.

Ця недуга призводить до інвалідності, залишаючи повну ясність свідомості. Походження хвороби до цих пір не з’ясовано.

Своєю черго, Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів також відзначається 11 квітня. Дату було внесено в календар за ініціативою ООН. 11 квітня 1945 в’язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців, і вийшли на волю.

Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За визнанням самих есесівців, в’язень, тривалість життя якого в таборі складала менше року, приносив нацистам майже півтори тисячі рейхсмарок чистого прибутку.

За роки другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік, з них 5 мільйонів — громадяни Радянського Союзу.

Зокрема, 11 квітня проводиться Міжнародний день Луї Луї. Щорічне свято, присвячене знаменитій пісні Річарда Беррі — Луї Луї. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 11 квітня, віряни вшановують пам’ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Він прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

Іменини

10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій.