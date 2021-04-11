11 апреля: какой праздник сегодня

Праздники

Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения и призван повысить информированность общества о заболевании Паркинсона, оказать поддержку больным паркинсонизмом и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление этого страшного недуга.

Болезнь вызывается смертью нервных клеток и является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний в мире, существенно снижает качество жизни. Она не является смертельной. Около 10 млн людей на нашей планете страдают от болезни Паркинсона. Болезнь обнаруживают у людей старше 50 лет. Женщины страдают чаще.

Потеря нервных клеток в мозге приводит к четырем ключевым моторным симптомам: тремор рук и ног в состоянии покоя, ригидность и скованность верхней части туловища, замедленность движений и нарушение координации, а также контроля движений. Основные признаки болезни заключаются в дрожании рук, замедленности движений, скованности, болях, нарушениях двигательной динамики и психики.

Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. Впервые описано в 1817 г. Английским врачом Джеймсом Паркинсоном, живший с 1755 по 1824 год.

Эта болезнь приводит к инвалидности, оставляя полную ясность сознания. Происхождение болезни до сих пор не выяснено.

В свою очередь, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей также отмечается 11 апреля. Дата была внесена в календарь по инициативе ООН. 11 апреля 1945 узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 000 концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 млн — граждане Советского Союза.

В частности, 11 апреля проводится Международный день Луи Луи. Ежегодный праздник, посвященный знаменитой песни Ричарда Берри — Луи Луи. Эти апрельские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Религиозные праздники

По религиозному календарю сегодня, 11 апреля, верующие чтят память священномученика Марка, епископа Арефусийского. Он прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого свел христианскую церковь.

Именины

10 апреля, именины отмечают владельцы таких имен Марко, Кирилл, Остап, Иван, Исаак, Потап, Филипп, Евстафий.