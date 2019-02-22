100 депутатів-консерваторів збираються змусити Мей відкласти термін Brexit - ЗМІ

Згадана сотня депутатів Палати громад об’єдналася в так звану Brexit Delivery Group (“Групу здійснення Brexit”). Вона включає в себе як ідеологічних прихильників, так і супротивників виходу з ЄС, які, при всіх розбіжностях у поглядах, не бажають безладного “розлучення” з Брюсселем. Лідерами групи є депутати Саймон Харт і Ендрю Персі. Вони вже повідомили в листі головному партійному парламентському організатору Джуліану Сміту, що репутація торі і сформованого цією партією уряду залежить від здатності “здійснити упорядкований вихід відповідно до існуючого графіку”.

Однак, як підкреслили Харт і Персі, незважаючи на те, що міністри, судячи зі всього, доб’ються на переговорах в Брюсселі очікуваних змін в механізмі режиму “бекстоп” (який зберігає членство Північної Ірландії в митному союзі і єдиному ринку ЄС, щоб не допустити появи прикордонної інфраструктури на британо-ірландському кордоні), це все одно не переконає багатьох парламентарів у необхідності підтримати угоду з владою ЄС.

“Багато членів нашої групи попередили нас про свій намір — за умови, якщо відхилення угоди буде виглядати імовірним — підтримати заплановані поправки від імені (депутата від Консервативної партії) Олівера Летвіна і інших, що матиме подвійний ефект у вигляді зняття з порядку денного виходу без угоди і відкладання Brexit ”, - сказано в цьому листі, текст якого потрапив в розпорядженні The Telegraph.

Нагадуємо, 25 членів уряду Мей готові виступити на користь перенесення термінів Brexit.