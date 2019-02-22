100 депутатов-консерваторов собираются заставить Мэй отложить срок Brexit - СМИ

Упомянутая сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group (“Группу осуществления Brexit”). Она включает в себя как идеологических сторонников, так и противников выхода из ЕС, которые, при всех различиях во взглядах, не желают беспорядочного “развода” с Брюсселем. Лидерами группы являются депутаты Саймон Харт и Эндрю Перси. Они уже сообщили в письме главному партийному парламентскому организатору Джулиану Смиту, что репутация тори и сформированного этой партией правительства зависит от способности “осуществить упорядоченный выход в соответствии с существующим графиком”.

Однако, как подчеркнули Харт и Перси, несмотря на то, что министры, по всей видимости, добьются на переговорах в Брюсселе ожидаемых изменений в механизме режима “бэкстоп” (который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе), это все равно не убедит многих парламентариев в необходимости поддержать сделку с властями ЕС.

“Многие члены нашей группы предупредили нас о своем намерении — при условии, если отклонение сделки будет выглядеть вероятным — поддержать запланированные поправки от имени (депутата от Консервативной партии) Оливера Летвина и других, что возымеет двойной эффект в виде снятия с повестки дня выхода без сделки и откладывания Brexit”, — сказано в этом письме, текст которого попал в распоряжении The Telegraph.

Напоминаем, 25 членов правительства Мэй готовы выступить в пользу переноса сроков Brexit.