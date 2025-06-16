10 років підтримки: БФ "МХП-Громаді" зібрав 500 лідерів громад на форумі "ЧАС ДІЯТИ.UA"
Київ • УНН
У Києві пройшов форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", присвячений 10-річчю фонду "МХП-Громаді", що об'єднав понад 500 представників влади, бізнесу та культури. Обговорювали партнерство, культуру, підприємництво та реабілітацію ветеранів.
Потужно, масштабно й з вірою в майбутнє — саме так минув форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", що об’єднав у столиці понад 500 представників місцевого самоврядування, державної влади, бізнесу, громадського сектору та культури, передає УНН.
Деталі
Захід присвячено 10-річчю діяльності Благодійного фонду "МХП-Громаді", який за цей час став надійною опорою для сотень українських громад.
Форум відбувся у Національному музеї народної архітектури та побуту України й став платформою для обговорення ключових викликів та можливостей сталого розвитку в умовах війни. У фокусі — партнерство, культура, підприємництво та реабілітація ветеранів.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" розпочав свою діяльність у 2015 році. Сьогодні його ініціативи охоплюють 13 областей і понад 700 населених пунктів. Протягом цього часу фонд підтримав понад 500 підприємств, інвестував 30 мільйонів гривень у розвиток громад і допоміг понад 3 мільйонам українців.
Основні напрямки нашого фонду — це підтримка мікро- та малого бізнесу, громад, військових, ветеранів, сімей наших захисників, дітей, молоді, літніх людей… Ми підтримали більш ніж 500 бізнесів… Для нас деже важливо мережування громад, бо разом ми сила
Ми стали надійним партнером сталого розвитку громад. І особливо це проявилося у період повномасштабного вторгнення. Ми є партнером з розвитку держави, громад і кожного громадянина. Ми є надійним партнером військових, військових частин, ветеранів
Підтримка ветеранів стала окремим важливим блоком форуму. Учасники поділилися своїми історіями трансформації — як особистої, так і громадської.
Під час війни підтримувати підприємців, аграріїв, фермерів — це дуже гарна справа. Завдяки "МХП-Громаді" ми зробили терапевтичний сад, автоматизували ферму, провели заходи з реабілітації ветеранів… Ми з ними співпрацюємо в 5 проєктах
Окрему увагу на форумі приділили культурному фронту. Виступи провідних діячів культури стали доказом того, що мистецтво сьогодні — це не лише про красу, а й про опір і збереження ідентичності.
Це було 500+ подій, 48 країн у світі, 176 міст
Зіркові гості — Олесь Санін, Тарас Компаніченко, Іван Леньо, Богдана Півненко, Ахтем Сеітаблаєв — говорили про силу українського слова, музики, кіно та традицій у збереженні національного духу.
У ході форму також відбувся запуск культурно-просвітницького проєкту "Старосвітська кухня України" — спільної ініціативи Музею народної архітектури та побуту України та фонду "МХП-Громаді". Це книга, серія відео та гастрономічний діалог про історію та спадщину нації — крізь страви з "Енеїди" Котляревського.
Сьогодні ми хочемо підтримати ті громади, які разом із нами допомагають тим, кому зараз найважче. Ми запрошуємо громади до партнерства, бо якість життя, підтримка вразливих верств, освіта й медицина — це наша спільна відповідальність. Також надзвичайно важливий вектор розвитку БФ "МХП-Громаді" — це підтримка української культури як основи української нації