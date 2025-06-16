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10 років підтримки: БФ "МХП-Громаді" зібрав 500 лідерів громад на форумі "ЧАС ДІЯТИ.UA"

Київ • УНН

 • 626 перегляди

У Києві пройшов форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", присвячений 10-річчю фонду "МХП-Громаді", що об'єднав понад 500 представників влади, бізнесу та культури. Обговорювали партнерство, культуру, підприємництво та реабілітацію ветеранів.

10 років підтримки: БФ "МХП-Громаді" зібрав 500 лідерів громад на форумі "ЧАС ДІЯТИ.UA"

Потужно, масштабно й з вірою в майбутнє — саме так минув форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", що об’єднав у столиці понад 500 представників місцевого самоврядування, державної влади, бізнесу, громадського сектору та культури, передає УНН.

Деталі

Захід присвячено 10-річчю діяльності Благодійного фонду "МХП-Громаді", який за цей час став надійною опорою для сотень українських громад.

Форум відбувся у Національному музеї народної архітектури та побуту України й став платформою для обговорення ключових викликів та можливостей сталого розвитку в умовах війни. У фокусі — партнерство, культура, підприємництво та реабілітація ветеранів.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" розпочав свою діяльність у 2015 році. Сьогодні його ініціативи охоплюють 13 областей і понад 700 населених пунктів. Протягом цього часу фонд підтримав понад 500 підприємств, інвестував 30 мільйонів гривень у розвиток громад і допоміг понад 3 мільйонам українців.

Основні напрямки нашого фонду — це підтримка мікро- та малого бізнесу, громад, військових, ветеранів, сімей наших захисників, дітей, молоді, літніх людей… Ми підтримали більш ніж 500 бізнесів… Для нас деже важливо мережування громад, бо разом ми сила 

— зазначив директор фонду Олександр Пахолюк.

Ми стали надійним партнером сталого розвитку громад. І особливо це проявилося у період повномасштабного вторгнення. Ми є партнером з розвитку держави, громад і кожного громадянина. Ми є надійним партнером військових, військових частин, ветеранів 

— підкреслив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП Юрій Мельник.

Підтримка ветеранів стала окремим важливим блоком форуму. Учасники поділилися своїми історіями трансформації — як особистої, так і громадської.

Під час війни підтримувати підприємців, аграріїв, фермерів — це дуже гарна справа. Завдяки "МХП-Громаді" ми зробили терапевтичний сад, автоматизували ферму, провели заходи з реабілітації ветеранів… Ми з ними співпрацюємо в 5 проєктах 

— розповів ветеран, співзасновник ферми-сироварні “Зелений гай” Анатолій Пилипенко.

Окрему увагу на форумі приділили культурному фронту. Виступи провідних діячів культури стали доказом того, що мистецтво сьогодні — це не лише про красу, а й про опір і збереження ідентичності.

Це було 500+ подій, 48 країн у світі, 176 міст 

— підкреслив голова правління Асоціації “Дивись українське” Андрій Різоль, розповідаючи про масштаб культурних ініціатив, реалізованих за підтримки фонду під час великої війни.

Зіркові гості — Олесь Санін, Тарас Компаніченко, Іван Леньо, Богдана Півненко, Ахтем Сеітаблаєв — говорили про силу українського слова, музики, кіно та традицій у збереженні національного духу.

У ході форму також відбувся запуск культурно-просвітницького проєкту "Старосвітська кухня України" — спільної ініціативи Музею народної архітектури та побуту України та фонду "МХП-Громаді". Це книга, серія відео та гастрономічний діалог про історію та спадщину нації — крізь страви з "Енеїди" Котляревського.

Сьогодні ми хочемо підтримати ті громади, які разом із нами допомагають тим, кому зараз найважче. Ми запрошуємо громади до партнерства, бо якість життя, підтримка вразливих верств, освіта й медицина — це наша спільна відповідальність. Також надзвичайно важливий вектор розвитку БФ "МХП-Громаді" — це підтримка української культури як основи української нації 

— підсумував член Ради розвитку громад фонду Павло Мороз.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Олесь Санін
Україна
Tesla
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