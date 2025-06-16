10 лет поддержки: БФ "МХП-Громаді" собрал 500 лидеров громад на форуме "ЧАС ДІЯТИ.UA"

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 3396 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
12:56 • 13442 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 24056 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 37843 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 84282 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 60657 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 64979 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 57525 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54836 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76257 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
37%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 83961 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 21104 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 46640 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 76269 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 60591 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 60923 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 76625 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 144279 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 216248 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 273837 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 46935 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 84240 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 70453 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 65665 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 163209 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

10 лет поддержки: БФ "МХП-Громаді" собрал 500 лидеров громад на форуме "ЧАС ДІЯТИ.UA"

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В Киеве прошел форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", посвященный 10-летию фонда "МХП-Громаді", объединивший более 500 представителей власти, бизнеса и культуры. Обсуждали партнерство, культуру, предпринимательство и реабилитацию ветеранов.

10 лет поддержки: БФ "МХП-Громаді" собрал 500 лидеров громад на форуме "ЧАС ДІЯТИ.UA"

Мощно, масштабно и с верой в будущее — именно так прошел форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", который объединил в столице более 500 представителей местного самоуправления, государственной власти, бизнеса, общественного сектора и культуры, передает УНН.

Детали

Мероприятие посвящено 10-летию деятельности Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который за это время стал надежной опорой для сотен украинских громад.

Форум состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины и стал платформой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей устойчивого развития в условиях войны. В фокусе — партнерство, культура, предпринимательство и реабилитация ветеранов.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал свою деятельность в 2015 году. Сегодня его инициативы охватывают 13 областей и более 700 населенных пунктов. За это время фонд поддержал более 500 предприятий, инвестировал 30 миллионов гривен в развитие общин и помог более 3 миллионам украинцев.

Основные направления нашего фонда — это поддержка микро- и малого бизнеса, громад, военных, ветеранов, семей наших защитников, детей, молодежи, пожилых людей… Мы поддержали более 500 бизнесов… Для нас очень важно объединение громад, потому что вместе мы сила 

— отметил директор фонда Александр Пахолюк.

Мы стали надежным партнером устойчивого развития громад. И особенно это проявилось в период полномасштабного вторжения. Мы являемся партнером по развитию государства, громад и каждого гражданина. Мы являемся надежным партнером военных, воинских частей, ветеранов 

— подчеркнул заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП Юрий Мельник.

Поддержка ветеранов стала отдельным важным блоком форума. Участники поделились своими историями трансформации — как личной, так и общественной.

Во время войны поддерживать предпринимателей, аграриев, фермеров — это очень хорошее дело. Благодаря "МХП-Громаді" мы сделали терапевтический сад, автоматизировали ферму, провели мероприятия по реабилитации ветеранов… Мы с ними сотрудничаем в 5 проектах 

— рассказал ветеран, соучредитель фермы-сыроварни “Зеленый гай” Анатолий Пилипенко.

Особое внимание на форуме уделили культурному фронту. Выступления ведущих деятелей культуры стали доказательством того, что искусство сегодня — это не только о красоте, но и о сопротивлении и сохранении идентичности.

Это было 500+ событий, 48 стран в мире, 176 городов 

— подчеркнул председатель правления Ассоциации “Смотри украинское” Андрей Ризоль, рассказывая о масштабе культурных инициатив, реализованных при поддержке фонда во время большой войны.

Звездные гости — Олесь Санин, Тарас Компаниченко, Иван Леньо, Богдана Пивненко, Ахтем Сеитаблаев — говорили о силе украинского слова, музыки, кино и традиций в сохранении национального духа.

В ходе форума также состоялся запуск культурно-просветительского проекта "Старосветская кухня Украины" — совместной инициативы Музея народной архитектуры и быта Украины и фонда "МХП-Громаді". Это книга, серия видео и гастрономический диалог об истории и наследии нации — сквозь блюда из "Энеиды" Котляревского.

Сегодня мы хотим поддержать те громады, которые вместе с нами помогают тем, кому сейчас тяжелее всего. Мы приглашаем громады к партнерству, потому что качество жизни, поддержка уязвимых слоев, образование и медицина — это наша общая ответственность. Также чрезвычайно важен вектор развития БФ "МХП-Громаді" — это поддержка украинской культуры как основы украинской нации 

— подытожил член Совета развития общин фонда Павел Мороз.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Олесь Санин
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9