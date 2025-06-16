10 лет поддержки: БФ "МХП-Громаді" собрал 500 лидеров громад на форуме "ЧАС ДІЯТИ.UA"

Мощно, масштабно и с верой в будущее — именно так прошел форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", который объединил в столице более 500 представителей местного самоуправления, государственной власти, бизнеса, общественного сектора и культуры, передает УНН.

Детали

Мероприятие посвящено 10-летию деятельности Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который за это время стал надежной опорой для сотен украинских громад.

Форум состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины и стал платформой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей устойчивого развития в условиях войны. В фокусе — партнерство, культура, предпринимательство и реабилитация ветеранов.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал свою деятельность в 2015 году. Сегодня его инициативы охватывают 13 областей и более 700 населенных пунктов. За это время фонд поддержал более 500 предприятий, инвестировал 30 миллионов гривен в развитие общин и помог более 3 миллионам украинцев.

Основные направления нашего фонда — это поддержка микро- и малого бизнеса, громад, военных, ветеранов, семей наших защитников, детей, молодежи, пожилых людей… Мы поддержали более 500 бизнесов… Для нас очень важно объединение громад, потому что вместе мы сила — отметил директор фонда Александр Пахолюк.

Мы стали надежным партнером устойчивого развития громад. И особенно это проявилось в период полномасштабного вторжения. Мы являемся партнером по развитию государства, громад и каждого гражданина. Мы являемся надежным партнером военных, воинских частей, ветеранов — подчеркнул заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП Юрий Мельник.

Поддержка ветеранов стала отдельным важным блоком форума. Участники поделились своими историями трансформации — как личной, так и общественной.

Во время войны поддерживать предпринимателей, аграриев, фермеров — это очень хорошее дело. Благодаря "МХП-Громаді" мы сделали терапевтический сад, автоматизировали ферму, провели мероприятия по реабилитации ветеранов… Мы с ними сотрудничаем в 5 проектах — рассказал ветеран, соучредитель фермы-сыроварни “Зеленый гай” Анатолий Пилипенко.

Особое внимание на форуме уделили культурному фронту. Выступления ведущих деятелей культуры стали доказательством того, что искусство сегодня — это не только о красоте, но и о сопротивлении и сохранении идентичности.

Это было 500+ событий, 48 стран в мире, 176 городов — подчеркнул председатель правления Ассоциации “Смотри украинское” Андрей Ризоль, рассказывая о масштабе культурных инициатив, реализованных при поддержке фонда во время большой войны.

Звездные гости — Олесь Санин, Тарас Компаниченко, Иван Леньо, Богдана Пивненко, Ахтем Сеитаблаев — говорили о силе украинского слова, музыки, кино и традиций в сохранении национального духа.

В ходе форума также состоялся запуск культурно-просветительского проекта "Старосветская кухня Украины" — совместной инициативы Музея народной архитектуры и быта Украины и фонда "МХП-Громаді". Это книга, серия видео и гастрономический диалог об истории и наследии нации — сквозь блюда из "Энеиды" Котляревского.