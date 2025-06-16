10 лет поддержки: БФ "МХП-Громаді" собрал 500 лидеров громад на форуме "ЧАС ДІЯТИ.UA"
Киев • УНН
В Киеве прошел форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", посвященный 10-летию фонда "МХП-Громаді", объединивший более 500 представителей власти, бизнеса и культуры. Обсуждали партнерство, культуру, предпринимательство и реабилитацию ветеранов.
Мощно, масштабно и с верой в будущее — именно так прошел форум "ЧАС ДІЯТИ.UA", который объединил в столице более 500 представителей местного самоуправления, государственной власти, бизнеса, общественного сектора и культуры, передает УНН.
Детали
Мероприятие посвящено 10-летию деятельности Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который за это время стал надежной опорой для сотен украинских громад.
Форум состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины и стал платформой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей устойчивого развития в условиях войны. В фокусе — партнерство, культура, предпринимательство и реабилитация ветеранов.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал свою деятельность в 2015 году. Сегодня его инициативы охватывают 13 областей и более 700 населенных пунктов. За это время фонд поддержал более 500 предприятий, инвестировал 30 миллионов гривен в развитие общин и помог более 3 миллионам украинцев.
Основные направления нашего фонда — это поддержка микро- и малого бизнеса, громад, военных, ветеранов, семей наших защитников, детей, молодежи, пожилых людей… Мы поддержали более 500 бизнесов… Для нас очень важно объединение громад, потому что вместе мы сила
Мы стали надежным партнером устойчивого развития громад. И особенно это проявилось в период полномасштабного вторжения. Мы являемся партнером по развитию государства, громад и каждого гражданина. Мы являемся надежным партнером военных, воинских частей, ветеранов
Поддержка ветеранов стала отдельным важным блоком форума. Участники поделились своими историями трансформации — как личной, так и общественной.
Во время войны поддерживать предпринимателей, аграриев, фермеров — это очень хорошее дело. Благодаря "МХП-Громаді" мы сделали терапевтический сад, автоматизировали ферму, провели мероприятия по реабилитации ветеранов… Мы с ними сотрудничаем в 5 проектах
Особое внимание на форуме уделили культурному фронту. Выступления ведущих деятелей культуры стали доказательством того, что искусство сегодня — это не только о красоте, но и о сопротивлении и сохранении идентичности.
Это было 500+ событий, 48 стран в мире, 176 городов
Звездные гости — Олесь Санин, Тарас Компаниченко, Иван Леньо, Богдана Пивненко, Ахтем Сеитаблаев — говорили о силе украинского слова, музыки, кино и традиций в сохранении национального духа.
В ходе форума также состоялся запуск культурно-просветительского проекта "Старосветская кухня Украины" — совместной инициативы Музея народной архитектуры и быта Украины и фонда "МХП-Громаді". Это книга, серия видео и гастрономический диалог об истории и наследии нации — сквозь блюда из "Энеиды" Котляревского.
Сегодня мы хотим поддержать те громады, которые вместе с нами помогают тем, кому сейчас тяжелее всего. Мы приглашаем громады к партнерству, потому что качество жизни, поддержка уязвимых слоев, образование и медицина — это наша общая ответственность. Также чрезвычайно важен вектор развития БФ "МХП-Громаді" — это поддержка украинской культуры как основы украинской нации