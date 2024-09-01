1 вересня: День підприємця в Україні, Всесвітній день написання листів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54199 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101313 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139486 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115875 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108206 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113352 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138364 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75084 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83561 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176595 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25681 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34663 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27911 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26645 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32224 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139486 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138364 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176595 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515474 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5363 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26645 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27911 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34663 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58901 перегляди
Актуальне
1 вересня: День підприємця в Україні, Всесвітній день написання листів

1 вересня: День підприємця в Україні, Всесвітній день написання листів

Київ • УНН

 • 132608 перегляди

Сьогодні, у першу неділю вересня, жителі України, які створюють, розвивають та масштабують свій бізнес відзначають своє професійне свято – День підприємця в Україні.

Сьогодні, у першу неділю вересня, жителі України, які створюють, розвивають та масштабують свій бізнес відзначають своє професійне свято – День підприємця в Україні. Подія була започаткована указом президента у 1999 році, пише УНН.

Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення та постійні спроби податкового тиску, українські підприємці все ж таки намагаються встояти та залишитися ключовою базою наповнення державного бюджету.

Більше того, непроста ситуація в країні спонукає багатьох людей реалізувати себе саме у підприємницькій діяльності.

Так, згідно одного дослідження, за період з 1 лютого 2023 року по 1 лютого 2024 року в Україні було зареєстровано більше 300 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це найбільший показник за усі часи Незалежності України. За цей час в Україні було зареєстровано більше 27 тисяч нових компаній.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день написання листів.

Із розвитком засобів зв’язку та появою соцмереж листування практично перестало існувати як спосіб спілкування між людьми. Саме для того аби хоч трохи відродити традиції листування і з’явився цей день. При цьому, не обов’язково користуватися послугами пошти. Можна просто написати теплий та щирий лист і особисто передати його близькій людині.

Ще перше вересня розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – найбільш відома форма деменції, яка супроводжується більш вираженими порушеннями пам’яті, орієнтації, мови, мислення, поведінки, здатності виконувати повсякденні функції, ніж це трапляється при фізіологічному старінні.

На цю недугу у світі хворіють більш ніж 50 мільйонів чоловіків і жінок. Ліків від хвороби Альцгеймера не існує. Розроблені тільки методи, які сповільнюють прогресування, можуть трохи поліпшити стан хворого та зменшити інтенсивність симптомів. Також невідомо, які причини викликають хворобу.

Медики занепокоєні тим, що хвороба Альцгеймера почала молодшати. Якщо раніше її діагностували, як правило, у людей після 65 років. Тепер же зростає кількість випадків, коли симптоми цієї хвороби проявляються у людей вже після 40 років.

Ще першого вересня зоозахисники проводять заходи з нагоди Дня дельфінів у Японії.

Подія є протестом проти того, що щороку японські рибалки заганяють до пастки у бухті Тайдзі велику кількість дельфінів. Декілька десятків з них виловлюють для дельфінаріїв, а більшу частину вбивають заради м’яса.

Місцева влада виправдовує це культурними традиціями японського народу.

Кожного року десятки активістів приїжджають до Японії, аби розповісти людям, що дельфіни є розумними тваринами. А традиція їх вбивати є варварською і її треба заборонити.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Симеона Стовпника та матері його.

Симеон народився в IV столітті в Каппадокії. У 18 років прийняв чернечий постриг. Аби ніхто не заважав йому молитися Симеон спершу жив на дні висохлого колодязя, а потім у печері. За таку відданість Господь нагородив його даром зцілення.

Згодом Симеон звів стовп. Там він весь час проводив у молитвах.

Поховали Симеона поруч зі стовпом. Потім на цьому місці звели монастир.

Матір Симеона Марфу церква вшановує на знак того, що підтримала вибір свого сина .

Іменини першого вересня святкують Семен, Марфа, Наталія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24