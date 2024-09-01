1 вересня: День підприємця в Україні, Всесвітній день написання листів

Сьогодні, у першу неділю вересня, жителі України, які створюють, розвивають та масштабують свій бізнес відзначають своє професійне свято – День підприємця в Україні. Подія була започаткована указом президента у 1999 році, пише УНН.

Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення та постійні спроби податкового тиску, українські підприємці все ж таки намагаються встояти та залишитися ключовою базою наповнення державного бюджету.

Більше того, непроста ситуація в країні спонукає багатьох людей реалізувати себе саме у підприємницькій діяльності.

Так, згідно одного дослідження, за період з 1 лютого 2023 року по 1 лютого 2024 року в Україні було зареєстровано більше 300 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це найбільший показник за усі часи Незалежності України. За цей час в Україні було зареєстровано більше 27 тисяч нових компаній.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день написання листів.

Із розвитком засобів зв’язку та появою соцмереж листування практично перестало існувати як спосіб спілкування між людьми. Саме для того аби хоч трохи відродити традиції листування і з’явився цей день. При цьому, не обов’язково користуватися послугами пошти. Можна просто написати теплий та щирий лист і особисто передати його близькій людині.

Ще перше вересня розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – найбільш відома форма деменції, яка супроводжується більш вираженими порушеннями пам’яті, орієнтації, мови, мислення, поведінки, здатності виконувати повсякденні функції, ніж це трапляється при фізіологічному старінні.

На цю недугу у світі хворіють більш ніж 50 мільйонів чоловіків і жінок. Ліків від хвороби Альцгеймера не існує. Розроблені тільки методи, які сповільнюють прогресування, можуть трохи поліпшити стан хворого та зменшити інтенсивність симптомів. Також невідомо, які причини викликають хворобу.

Медики занепокоєні тим, що хвороба Альцгеймера почала молодшати. Якщо раніше її діагностували, як правило, у людей після 65 років. Тепер же зростає кількість випадків, коли симптоми цієї хвороби проявляються у людей вже після 40 років.

Ще першого вересня зоозахисники проводять заходи з нагоди Дня дельфінів у Японії.

Подія є протестом проти того, що щороку японські рибалки заганяють до пастки у бухті Тайдзі велику кількість дельфінів. Декілька десятків з них виловлюють для дельфінаріїв, а більшу частину вбивають заради м’яса.

Місцева влада виправдовує це культурними традиціями японського народу.

Кожного року десятки активістів приїжджають до Японії, аби розповісти людям, що дельфіни є розумними тваринами. А традиція їх вбивати є варварською і її треба заборонити.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Симеона Стовпника та матері його.

Симеон народився в IV столітті в Каппадокії. У 18 років прийняв чернечий постриг. Аби ніхто не заважав йому молитися Симеон спершу жив на дні висохлого колодязя, а потім у печері. За таку відданість Господь нагородив його даром зцілення.

Згодом Симеон звів стовп. Там він весь час проводив у молитвах.

Поховали Симеона поруч зі стовпом. Потім на цьому місці звели монастир.

Матір Симеона Марфу церква вшановує на знак того, що підтримала вибір свого сина .

Іменини першого вересня святкують Семен, Марфа, Наталія.