1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем
Киев • УНН
Сегодня, в первое воскресенье сентября, жители Украины, которые создают, развивают и масштабируют свой бизнес отмечают свой профессиональный праздник - День предпринимателя в Украине.
Сегодня, в первое воскресенье сентября, жители Украины, которые создают, развивают и масштабируют свой бизнес отмечают свой профессиональный праздник - День предпринимателя в Украине. Событие было основано указом президента в 1999 году, пишет УНН.
Несмотря на полномасштабное российское вторжение и постоянные попытки налогового давления, украинские предприниматели все же пытаются устоять и остаться ключевой базой наполнения государственного бюджета.
Более того, непростая ситуация в стране побуждает многих людей реализовать себя именно в предпринимательской деятельности.
Так, согласно одному исследованию, за период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года в Украине было зарегистрировано более 300 тысяч физических лиц-предпринимателей. Это самый большой показатель за все времена Независимости Украины. За это время в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых компаний.
Также сегодня можно отметить Всемирный день написания писем.
С развитием средств связи и появлением соцсетей переписка практически перестала существовать как способ общения между людьми. Именно для того чтобы хоть немного возродить традиции переписки и появился этот день. При этом, не обязательно пользоваться услугами почты. Можно просто написать теплое и искреннее письмо и лично передать его близкому человеку.
Еще первое сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера - наиболее известная форма деменции, которая сопровождается более выраженными нарушениями памяти, ориентации, речи, мышления, поведения, способности выполнять повседневные функции, чем это случается при физиологическом старении.
Этим недугом в мире болеют более 50 миллионов мужчин и женщин. Лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Разработаны только методы, которые замедляют прогрессирование, могут немного улучшить состояние больного и уменьшить интенсивность симптомов. Также неизвестно, какие причины вызывают болезнь.
Медики обеспокоены тем, что болезнь Альцгеймера начала молодеть. Если раньше ее диагностировали, как правило, у людей после 65 лет. Теперь же растет количество случаев, когда симптомы этой болезни проявляются у людей уже после 40 лет.
Еще первого сентября зоозащитники проводят мероприятия по случаю Дня дельфинов в Японии.
Событие является протестом против того, что ежегодно японские рыбаки загоняют в ловушку в бухте Тайдзи большое количество дельфинов. Несколько десятков из них вылавливают для дельфинариев, а большую часть убивают ради мяса.
Местные власти оправдывают это культурными традициями японского народа.
Каждый год десятки активистов приезжают в Японию, чтобы рассказать людям, что дельфины являются умными животными. А традиция их убивать является варварской и ее надо запретить.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его.
Симеон родился в IV веке в Каппадокии. В 18 лет принял монашеский постриг. Чтобы никто не мешал ему молиться Симеон сперва жил на дне высохшего колодца, а затем в пещере. За такую преданность Господь наградил его даром исцеления.
Со временем Симеон возвел столб. Там он все время проводил в молитвах.
Похоронили Симеона рядом со столбом. Затем на этом месте возвели монастырь.
Мать Симеона Марфу церковь чтит в знак того, что поддержала выбор своего сына.
Именины первого сентября празднуют Семен, Марфа, Наталья.