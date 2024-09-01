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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 03:03  •  8157 просмотра

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Сегодня, в первое воскресенье сентября, жители Украины, которые создают, развивают и масштабируют свой бизнес отмечают свой профессиональный праздник - День предпринимателя в Украине.

Сегодня, в первое воскресенье сентября, жители Украины, которые создают, развивают и масштабируют свой бизнес отмечают свой профессиональный праздник - День предпринимателя в Украине. Событие было основано указом президента в 1999 году, пишет УНН.

Несмотря на полномасштабное российское вторжение и постоянные попытки налогового давления, украинские предприниматели все же пытаются устоять и остаться ключевой базой наполнения государственного бюджета.

Более того, непростая ситуация в стране побуждает многих людей реализовать себя именно в предпринимательской деятельности.

Так, согласно одному исследованию, за период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года в Украине было зарегистрировано более 300 тысяч физических лиц-предпринимателей. Это самый большой показатель за все времена Независимости Украины. За это время в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых компаний.

Также сегодня можно отметить Всемирный день написания писем.

С развитием средств связи и появлением соцсетей переписка практически перестала существовать как способ общения между людьми. Именно для того чтобы хоть немного возродить традиции переписки и появился этот день. При этом, не обязательно пользоваться услугами почты. Можно просто написать теплое и искреннее письмо и лично передать его близкому человеку.

Еще первое сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - наиболее известная форма деменции, которая сопровождается более выраженными нарушениями памяти, ориентации, речи, мышления, поведения, способности выполнять повседневные функции, чем это случается при физиологическом старении.

Этим недугом в мире болеют более 50 миллионов мужчин и женщин. Лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Разработаны только методы, которые замедляют прогрессирование, могут немного улучшить состояние больного и уменьшить интенсивность симптомов. Также неизвестно, какие причины вызывают болезнь.

Медики обеспокоены тем, что болезнь Альцгеймера начала молодеть. Если раньше ее диагностировали, как правило, у людей после 65 лет. Теперь же растет количество случаев, когда симптомы этой болезни проявляются у людей уже после 40 лет.

Еще первого сентября зоозащитники проводят мероприятия по случаю Дня дельфинов в Японии.

Событие является протестом против того, что ежегодно японские рыбаки загоняют в ловушку в бухте Тайдзи большое количество дельфинов. Несколько десятков из них вылавливают для дельфинариев, а большую часть убивают ради мяса.

Местные власти оправдывают это культурными традициями японского народа.

Каждый год десятки активистов приезжают в Японию, чтобы рассказать людям, что дельфины являются умными животными. А традиция их убивать является варварской и ее надо запретить.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его.

Симеон родился в IV веке в Каппадокии. В 18 лет принял монашеский постриг. Чтобы никто не мешал ему молиться Симеон сперва жил на дне высохшего колодца, а затем в пещере. За такую преданность Господь наградил его даром исцеления.

Со временем Симеон возвел столб. Там он все время проводил в молитвах.

Похоронили Симеона рядом со столбом. Затем на этом месте возвели монастырь.

Мать Симеона Марфу церковь чтит в знак того, что поддержала выбор своего сына.

Именины первого сентября празднуют Семен, Марфа, Наталья.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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