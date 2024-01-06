1 людина загинула, 11 – дістали поранення в результаті аварії пасажирського автобуса у США
Київ • УНН
Автобус, що прямував з Монреаля до Нью-Йорка, потрапляє в аварію, 1 людина загинула і 11 отримали поранення на трасі I-87 біля озера Джордж.
Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення після того, як пасажирський автобус, який прямував із Монреаля до Нью-Йорка, перекинувся на шосе. Про це пише CBC News,, передає УНН.
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У прес-релізі поліції штату Нью-Йорк повідомили, що вони розслідують аварію, яка сталася на міжштатній трасі 87 у Лейк-Джордж, приблизно за 260 кілометрів на південь від Монреаля.
За словами поліції, в автобусі було 23 людини, включаючи водія.
За словами представника медичного центру Олбані Метта Маркхема, одного пацієнта доставили вертольотом із місця аварії до лікарні в Олбані, штат Нью-Йорк, і наразі його обстежують. Інших пацієнтів доставили до лікарні Гленс-Фоллз.
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За словами представника компанії, автобус, який розбився, належить FlixBus.
Пасажири — в основному франкомовні канадці, хоча є деякі швейцарські пасажири, які готувалися летіти додому з Нью-Йорка. На місце викликали 12 карет швидкої допомоги з восьми загонів рятувальників.
Червоний Хрест запропонував психологічну підтримку, а пасажири спілкувалися з друзями та родиною, сказав Тріподі. Поліція штату Нью-Йорк розслідує аварію.