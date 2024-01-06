1 человек погиб, 11 - получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в США

Один человек погиб, еще 11 получили ранения после того, как пассажирский автобус, следовавший из Монреаля в Нью-Йорк, перевернулся на шоссе. Об этом пишет CBC News, передает УНН.

Детали

В пресс-релизе полиции штата Нью-Йорк сообщили, что они расследуют аварию, которая произошла на межштатной трассе 87 в Лейк-Джордж, примерно в 260 километрах к югу от Монреаля.

По словам полиции, в автобусе было 23 человека, включая водителя.

По словам представителя медицинского центра Олбани Мэтта Маркхема, одного пациента доставили вертолетом с места аварии в больницу в Олбани, штат Нью-Йорк, и сейчас его обследуют. Других пациентов доставили в больницу Гленс-Фоллз.

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По словам представителя компании, автобус, который разбился, принадлежит FlixBus.

Пассажиры - в основном франкоязычные канадцы, хотя есть некоторые швейцарские пассажиры, которые готовились лететь домой из Нью-Йорка. На место вызвали 12 карет скорой помощи из восьми отрядов спасателей.

Красный Крест предложил психологическую поддержку, а пассажиры общались с друзьями и семьей, сказал Триподи. Полиция штата Нью-Йорк расследует аварию.