1 липня буде представлена “карта дій”, за якою Україна рухатиметься до Євросоюзу - Зеленський

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Зеленський нагадав, що тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства.

"Дуже практичний крок. Підписано "транспортний безвіз". Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом. Саме таке завдання в нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі", - сказав він.

Президент також додав, що провів спеціальну велику нараду, у якій було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади.

"У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений", - зазначив він.

Нагадаємо

29 червня в французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.