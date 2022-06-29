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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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1 липня буде представлена “карта дій”, за якою Україна рухатиметься до Євросоюзу - Зеленський

1 липня буде представлена “карта дій”, за якою Україна рухатиметься до Євросоюзу - Зеленський

Київ • УНН

 • 116851 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував появу документу, який регламентуватиме необхідні заходи державних інституцій на шляху до членства в ЄС, передає УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Деталі 

Зеленський нагадав, що тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства.

"Дуже практичний крок. Підписано "транспортний безвіз". Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом. Саме таке завдання в нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі", - сказав він.

Президент також додав, що провів спеціальну велику нараду, у якій було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади.

"У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений", - зазначив він.

Нагадаємо 

29 червня в французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Українські Національні Новини

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