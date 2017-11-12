Появились фото вероятных перевозчиков взрывчатки в Киеве

"Эти двое граждан находились в автомобиле "Фольксваген пассат", в котором бойцы спецподразделения МВД изъяли 6 кг пластида и детонаторы. Этим лицам до 30 лет и якобы прибыли в столицу из Закарпатья. В столице по тревоге поднят Нацполицию, Нацгвардию и СБУ, объявлено план-перехвата "Сирена". Есть обоснованные подозрения, что в Киеве готовился очередной теракт и у задержанных есть сообщники", - написал депутат.

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Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген" , в салоне которого находились два человека.