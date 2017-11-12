З'явились фото ймовірних перевізників вибухівки в Києві

"Ці двоє громадян перебували в автомобілі "Фольксваген пасат" в якому бійці спецпідрозділу МВС вилучили 6 кілограм пластиду і детонатори. Цим особам до 30 років і нібито прибули до столиці з Закарпаття. В столиці по тривозі піднято Нацполіцію, Нацгвардію і СБУ, оголошено план-перехоплення "Сирена". Є обґрунтовані підозри, що в Києві готувався черговий теракт і у затриманих є спільники", - написав народний депутат.

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Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.