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З'явились фото ймовірних перевізників вибухівки в Києві

З'явились фото ймовірних перевізників вибухівки в Києві

Київ • УНН

 • 22229 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. З'явились фото ймовірних перевізників вибухівки в Київ, яких напередодні затримала поліція. Фото були опубліковані порталом Київ оперативний на сторінці Facebook, згодом більш детальну інформацію підкріплену цими фото на своїй сторінці в Facebook опублікував народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.

"Ці двоє громадян перебували в автомобілі "Фольксваген пасат" в якому бійці спецпідрозділу МВС вилучили 6 кілограм пластиду і детонатори. Цим особам до 30 років і нібито прибули до столиці з Закарпаття. В столиці по тривозі піднято Нацполіцію, Нацгвардію і СБУ, оголошено план-перехоплення "Сирена". Є обґрунтовані підозри, що в Києві готувався черговий теракт і у затриманих є спільники", - написав народний депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці перевірили 10 аеропортів України на наявність вибухівки

Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.

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