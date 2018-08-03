Вышедшему из российской тюрьмы политзаключенному Костенко уже нашли жилье

"Когда стало известна дата увольнения Александра Костенко, мы с Ириной Геращенко встречались с семьями политзаключенных, тогда и стало и вопрос, куда ему возвращаться. Александр - крымчанин, семья его живет в аннексированном Крыму. Вернуться туда для него не представляется возможным... Нужно было найти для него жилье. Я обратилась к премьер-министру Украины, который дал поручение о решении этого вопроса. Провели переговоры с Киевским городским головой Виталий Кличко и такое помещение было найдено. Это 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично меблированные - есть три кровати, сейчас занимаемся доукомплектованием мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода - год", - говорится в сообщении.

Она добавила, что освобожденному украинцу помогут оформить статус внутренне перемещенного лица и "со всем, что с этим связано".

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко сегодня вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и сейчас направляется в Москву.