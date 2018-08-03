Звільненому з російської тюрми політв’язню Костенко вже знайшли житло

“Коли стало відома дата звільнення Олександра Костенка, ми з Іриною Геращенко зустрічалися із родинами політв’язнів, тоді й стало й питання, куди йому повертатися. Олександр — кримчанин, родина його живе в анексованому Криму. Повернутись туди для нього не є можливим... Потрібно було знайти для нього житло. Я звернулася до прем’єр-міністра України, який дав доручення про вирішення цього питання. Провели переговори із Київським міським головою Віталій Кличко і таке приміщення було знайдено. Це 2 кімнати з балконом, санвузлом. Частково мебльовані — є три ліжка, зараз займаємось доукомплектуванням меблями. Безумовно, це тимчасове житло на півроку — рік”, — йдеться у повідомлені.

Вона додала, що звільненому українцю допоможуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи та “з усім, що з цим пов’язано”.

Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко сьогодні вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.