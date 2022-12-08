Освобожденный Купянск накрывают огнем оккупанты: показали последствия удара С-300

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"Враг продолжает обстрелы города Купянск и расположенных рядом с линией столкновения населенных пунктов Харьковской области. Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения", - отметил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, разрушена стена здания, повреждены автомобили, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших.

Кроме того, по его словам, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар. Без жертв и пострадавших.

"В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях. Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше", - добавил чиновник.

Продолжается разминирование территорий области. За сутки изъято и обезврежено 129 взрывоопасных предметов, отметил глава ОВА.

Дополнение

Расследование военных преступлений рф комиссар ООН обсудил с властями Харьковской области.