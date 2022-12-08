Звільнений Куп'янськ накривають вогнем окупанти: показали наслідки удару С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти під ранок завдали ракетний удар з С-300 по звільненому Куп'янську у Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 8 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини. Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення", - зазначив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА, зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.
Окрім того, з його слів, учора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.
"Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні ді, наслідки були б набагато більші", - додав посадовець.
Триває розмінування територій області. За добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Розслідування військових злочинів рф комісар ООН обговорив з владою Харківщини.