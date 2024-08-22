Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл собирает средства на роботов-минеров для Украины

Актер и посол платформы United24 Марк Хэмилл собирает пожертвования на роботов-минеров для Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Актер Марк Хэмилл, который стал легендой после роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает деньги на 30 роботов для ВСУ. Вместе с историком, экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером он надеется получить от фанатов и всех, кто сочувствует Украине, 441 тыс. долларов в рамках кампании "Безопасная местность".

Подобные роботы умеют разминировать труднодоступные места на большом расстоянии от людей.

Одним из самых страшных преступлений россии в Украине является закладка миллионов мин. Я посетил районы вблизи линии фронта, где людям приходится идти на риск, чтобы помочь украинцам вернуться в свои дома. Благодаря этим работам можно безопасно обезвреживать мины и спасать жизни людям - заявил Снайдер.

Напомним

Марк Хэмилл не впервые собирает пожертвования для помощи Украине. Ранее он поддержал сбор на 10 мощных дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun для украинских военных, благодаря которым украинские защитники будут разведывать позиции врагов, не подвергая себя опасности.

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