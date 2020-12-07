Усилия Зеленского поляризовали сторонников различных вариантов решения войны на Донбассе - аналитики

Так, отмечается, что после парижского саммита Президент и его правительство сделали ряд шагов, чтобы сохранить и увеличить общественную поддержку своих миротворческих усилий, а также "чтобы подготовить страну к возможным компромиссам с российской стороной".

В частности, весенний опрос ШПА НаУКМА об отношении к запуску Национальной платформы примирения и единства показывает, что большинство респондентов не определилась со своим отношением к ней: каждый третий отказывался отвечать, выбирал вариант "трудно сказать" (36,3%), а на втором месте по "популярности" был ответ "и да, и нет" с 15,8% респондентов.

Еще об одном предложении Владимира Зеленского по совместному патрулированию границы - позже ни Президент, ни украинские представители в Трехсторонний контактной группе не вспоминали. Как предполагают исследователи, отказ от такого предложения был логичным, учитывая низкий уровень его поддержки среди населения: только 25,5% одобряли этот шаг, тогда как 38,5% - не соглашались с такой идеей (36% - вообще не имели однозначного ответа).

Другим резонансным вопросом этого года было создание "Консультативного совета". На фоне общественного резонанса он так и не был создан, зато - в политической подгруппе ТКГ с украинской стороны вошли "представители ОРДЛО" - вынужденные переселенцы и выходцы с Донбасса - журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые известны своей открытой позицией неприятия российской оккупации ОРДЛО.

"Однако дискуссия относительно консультативного совета подняла важный вопрос (не)приемлемости признания легитимности представителей так называемых "республик", - отмечают аналитики.

Так, отвечая на вопрос о признании представителей так называемых "ДНР"/"ЛНР" официальной стороной переговоров трехсторонней контактной группы - только каждый пятый опрошенный (20,5%) высказал положительное отношение к такой идее; а не одобряли - почти 40%.

Также отмечается, что, начиная с 2015 года, Фонд "Демократические инициативы" отслеживает отношение граждан к переговорам и компромиссам на пути к преодолению вооруженного конфликта на Донбассе.

Накануне саммита в Париже, в ноябре 2019 года, лишь 14% опрошенных украинцев считали, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы.

"Такой же опрос в июле 2020 года, до начала перемирия показал рост в обществе противоположных настроений за счет людей, склонных к взвешенным компромиссам. В частности, в июле уже 20% были готовы к любым компромиссам. Это самый высокий показатель с мая 2018 года. С другой стороны, доля респондентов, которая выступает за мир с позиции силы достигла 21,7%. Это самый высокий показатель за все годы наблюдения (который ведется с октября 2015 года). А доля умеренно настроенных граждан снизилась до 48,3%" - указывают аналитики.

В конце августа 2020 года Фонд "Демократические инициативы" спросил мнение респондентов об установленном в июле перемирие. 37,1% считали, что перемирие будет временным и не приблизит мир, 9,8% были убеждены, что перемирие только ухудшит положение украинских войск. С другой стороны, 26,9% верили в то, что перемирие будет первым шагом к окончательному прекращению огня на Донбассе. При этом, 17% не смогли определиться с ответом, а 9,3% - вообще не слышали о перемирии.

"Итак, со времени саммита в Париже украинцы не увидели решительных или удачных решений власти, которые могли бы приблизить мир на Донбассе или способствовали бы лучшей, чем в предыдущие годы, защиты национальных интересов во время переговоров с Россией. В то же время, результаты различных опросов в течение 2020 года свидетельствуют о том, что противоречивые действия команды Президента усиливали лагеря и сторонников любых уступок России, и сторонников силовых действий на Донбассе. В итоге - это только усложнит формулировки и продвижение компромиссных решений в переговорном процессе", - говорится в аналитической записке.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, для абсолютного большинства граждан Украины неприемлемы компромиссы за счет суверенитета и территории государства.