Зубко убежден, что Украина может сократить потребление газа в 4 млрд кубов

"Этот год был очень успешным и прорывным в части принятия необходимой законодательной базы по энергоэффективности... Украинцы уже четко для себя осознали, что термин "энергоэффективность" - это в первую очередь путь к уменьшению энергопотребления. И такой потенциал у Украины есть", - отметил Г.Зубко.

Вице-премьер подчеркнул, что ЕС и международные партнеры также довольны результатами сотрудничества парламента и правительства в направлении энергоэффективности.

Напомним, Всемирный банк высоко оценил достижения Украины в сфере энергоэффективности.