Зубко убежден, что Украина может сократить потребление газа в 4 млрд кубов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ежегодно в Украине жилой сектор потребляет около 18 млрд кубов газа. За счет проведения энергоэффективных мероприятий только в многоэтажном секторе этот показатель возможно уменьшить до 4 млрд кубов газа, и необходимая для этого законодательная база уже в этом году принята парламентом. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Этот год был очень успешным и прорывным в части принятия необходимой законодательной базы по энергоэффективности... Украинцы уже четко для себя осознали, что термин "энергоэффективность" - это в первую очередь путь к уменьшению энергопотребления. И такой потенциал у Украины есть", - отметил Г.Зубко.
Вице-премьер подчеркнул, что ЕС и международные партнеры также довольны результатами сотрудничества парламента и правительства в направлении энергоэффективности.
Напомним, Всемирный банк высоко оценил достижения Украины в сфере энергоэффективности.