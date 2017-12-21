Зубко переконаний, що Україна може скоротити споживання газу до 4 млрд кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Щорічно в Україні житловий сектор споживає біля 18 млрд кубів газу. За рахунок проведення енергоефективних заходів лише в багатоповерховому секторі цей показник можливо зменшити до 4 млрд кубів газу, і необхідна для цього законодавча база вже цього року прийнята парламентом. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
"Цей рік був дуже успішним і проривним в частині прийняття необхідної законодавчої бази з енергоефективності... Українці вже чітко для себе усвідомили, що термін "енергоефективність" – це в першу чергу шлях до зменшення енергоспоживання. І такий потенціал Україна має", - зазначив Г.Зубко.
Віце-прем’єр підкреслив, що ЄС і міжнародні партнери також задоволені результатами співпраці парламенту і уряду в напрямку енергоефективності.
Нагадаємо, Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.