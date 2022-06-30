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ВСУ отбили и прекратили несколько штурмов оккупантов на шести направлениях – Генштаб

ВСУ отбили и прекратили несколько штурмов оккупантов на шести направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 65865 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские военные сразу подавили попытку вражеских штурмовых действий в направлении Кочубеевка – Дементиевка и прекратили штурмы в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС, Довгенькое – Мазановка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков. Попытку вражеских штурмовых действий в направлении Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются.

"Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел", - отмечается в сообщении.

Также наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

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"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

· На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения вооруженных сил республики беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

·На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

· Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также, вел воздушную разведку БпЛА типа “Орлан-10” вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

· Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Вернополье и Красная Поляна.

·На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Татьяновка.

·На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

· На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БпЛА типа “Орлан-10”.

· На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

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