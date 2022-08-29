ВСУ ударили по воинской части оккупантов в Херсоне – Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Вооруженные силы Украины ударили по складам и воинской части российских оккупантов в Херсоне. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"Херсонская область. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – написал Хлань.
Напомним
28 августа Сергей Хлань сообщил о гибели экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева. Данные нуждаются в уточнении.