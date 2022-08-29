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ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів у Херсоні – Хлань

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Збройні сили України вдарили по складах та військовій частині російських окупантів у Херсоні. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.

ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів у Херсоні – Хлань

Цитата

"Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", – написав Хлань.

Нагадаємо

28 серпня Сергій Хлань повідомив про загибель екснардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення.

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