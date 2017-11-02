ВСУ начали испытания зенитных управляемых ракет

"Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. С целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задания с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс".

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Воздушные стрельбы проходят исключительо в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с строгим соблюдением всех норм международного права ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 сентября Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона в Астраханской области.