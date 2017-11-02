ВСУ начали испытания зенитных управляемых ракет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12123 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137001 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109558 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106287 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ВСУ начали испытания зенитных управляемых ракет

ВСУ начали испытания зенитных управляемых ракет

Киев  •  УНН

 • 17745 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 2 ноября. УНН. На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом сообщили на своей странице в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

"Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. С целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задания с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс".

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Воздушные стрельбы проходят исключительо в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с строгим соблюдением всех норм международного права ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 сентября Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона в Астраханской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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