ВСУ начали испытания зенитных управляемых ракет
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 ноября. УНН. На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом сообщили на своей странице в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
"Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. С целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задания с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс".
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Воздушные стрельбы проходят исключительо в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с строгим соблюдением всех норм международного права ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 сентября Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона в Астраханской области.