ЗСУ розпочали випробування зенітних керованих ракет
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка, Херсонської області розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
"Загальне керівництво випробуваннями здійснює командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов. До проведення заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України. З метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань, бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам типу ВР-3“Рейс”.
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Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права" - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 вересня Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-12М "Тополь" з полігону в Астраханській області.