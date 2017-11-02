ЗСУ розпочали випробування зенітних керованих ракет

"Загальне керівництво випробуваннями здійснює командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов. До проведення заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України. З метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань, бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам типу ВР-3“Рейс”.

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Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 27 вересня Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-12М "Тополь" з полігону в Астраханській області.