ВСУ готова к отражению агрессии в случае эскалации конфликта на востоке

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13613 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27713 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35114 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100111 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87753 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97282 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124448 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115894 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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ВСУ готова к отражению агрессии в случае эскалации конфликта на востоке

ВСУ готова к отражению агрессии в случае эскалации конфликта на востоке

Киев  •  УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эксперты ВСУ следят за развитием событий в ОРДЛО. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель начальника управления Центрального научно-исследовательского института ВСУ Виктор Шидлюх, передает УНН.

"Вооруженные силы Украины находятся в состоянии повышенной боевой готовности уже четвертый год на востоке Украины. В ВСУ достаточно экспертов, чтобы отслеживать ситуацию на востоке", - рассказал Шидлюх.

Он также отметил, что Российская Федерация вызвала этот путч и добавил, что ни одна квази-республика не является самостоятельной.

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Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в пределах позиций, определенных минскими договоренностями.

Напомним, и.о. председателя Луганской ОГА (2014) Ирина Веригина рассказала, что в Луганске люди боятся, что вследствие конфликта между Плотницкий и корнет может произойти объединение террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

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