"Вооруженные силы Украины находятся в состоянии повышенной боевой готовности уже четвертый год на востоке Украины. В ВСУ достаточно экспертов, чтобы отслеживать ситуацию на востоке", - рассказал Шидлюх.

Он также отметил, что Российская Федерация вызвала этот путч и добавил, что ни одна квази-республика не является самостоятельной.

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Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в пределах позиций, определенных минскими договоренностями.

Напомним, и.о. председателя Луганской ОГА (2014) Ирина Веригина рассказала, что в Луганске люди боятся, что вследствие конфликта между Плотницкий и корнет может произойти объединение террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".