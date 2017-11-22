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ЗСУ готова до відсічі агресії у разі ескалації конфлікту на сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Експерти ЗСУ слідкують за розвитком подій в ОРДЛО. Про таке в ефірі "5 каналу" повідомив заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх, передає УНН.

"Збройні сили України знаходяться у стані підвищеної бойової готовності вже четвертий рік на сході України. У ЗСУ достатньо експертів, щоб відслідковувати ситуацію на сході", – розповів Шидлюх.

Він також зазначив, що Російська Федерація спричинила цей путч та додав, що жодна квазі-республіка не є самостійною.

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Окрім того, він наголосив, що Збройні сили України знаходяться в межах позицій, визначених мінськими домовленостями.

Нагадаємо, в.о. голови Луганської ОДА (2014) Ірина Верігіна розповіла, що у Луганську люди бояться, що унаслідок конфлікту між Плотницьким і Корнетом може відбутися об’єднання терористичних угрупувань "ЛНР" та "ДНР".

Українські Національні Новини

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