ЗСУ готова до відсічі агресії у разі ескалації конфлікту на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Експерти ЗСУ слідкують за розвитком подій в ОРДЛО. Про таке в ефірі "5 каналу" повідомив заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх, передає УНН.
"Збройні сили України знаходяться у стані підвищеної бойової готовності вже четвертий рік на сході України. У ЗСУ достатньо експертів, щоб відслідковувати ситуацію на сході", – розповів Шидлюх.
Він також зазначив, що Російська Федерація спричинила цей путч та додав, що жодна квазі-республіка не є самостійною.
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Окрім того, він наголосив, що Збройні сили України знаходяться в межах позицій, визначених мінськими домовленостями.
Нагадаємо, в.о. голови Луганської ОДА (2014) Ірина Верігіна розповіла, що у Луганську люди бояться, що унаслідок конфлікту між Плотницьким і Корнетом може відбутися об’єднання терористичних угрупувань "ЛНР" та "ДНР".