Рост мирового ВВП: прогноз экспертов на 2023 год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2023 году рост мирового ВВП на уровне 1,4%, сообщает УНН.
Ранее прогноз составлял 1,7%.
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"Прогнозы роста мирового ВВП на 2023 год были пересмотрены в сторону понижения на фоне усиления борьбы центральных банков с инфляцией и ухудшения перспектив китайского рынка недвижимости", - считает Fitch.
Рост ВВП в США в 2023 году составит 0,2 процента (ранее 0,5%). Fitch ожидает роста ВВП Еврозоны на 0,2 процента, вместо снижения на 0,1 процента.
Решающим фактором, сдерживающим рост экономик США и еврозоны, Fitch считает повышение ключевых ставок национальными регуляторами.
Кроме того, согласно прогнозу Fitch, восстановление экономики Китая сдерживается коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости. Прогнозируется, что рост в 2023 году восстановится только до 4,1 процента, а не до 4,5 процента, как предполагалось ранее.