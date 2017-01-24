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Рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3% - С.Кубив

Рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3% - С.Кубив

Киев • УНН

 • 7611 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Рост реального ВВП за 9 месяцев 2016 года составил 1,3%. Об этом сообщил первый вице-премьера - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время круглого стола по экономическим вопросам плана действий правительства до 2020 года, передает корреспондент УНН.

"Экономика Украины в течение 2016 года преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса и достигла макроэкономической стабилизации благодаря взвешенным шагам правительства, постепенному обновлению разрушенных финансовых, производственных связей, формированию новых акцентов в направлениях экономической деятельности", - сказал С.Кубив.

По его словам, Украине удалось достичь макроэкономической стабильности и возобновить рост.

"По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%. При этом темп роста ускоряется с 0,1% в первом до 2% в третьем квартале 2016 года", - сказал С.Кубив.

Украинские Национальные Новости

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