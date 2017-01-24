Рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3% - С.Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Рост реального ВВП за 9 месяцев 2016 года составил 1,3%. Об этом сообщил первый вице-премьера - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время круглого стола по экономическим вопросам плана действий правительства до 2020 года, передает корреспондент УНН.
"Экономика Украины в течение 2016 года преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса и достигла макроэкономической стабилизации благодаря взвешенным шагам правительства, постепенному обновлению разрушенных финансовых, производственных связей, формированию новых акцентов в направлениях экономической деятельности", - сказал С.Кубив.
По его словам, Украине удалось достичь макроэкономической стабильности и возобновить рост.
"По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%. При этом темп роста ускоряется с 0,1% в первом до 2% в третьем квартале 2016 года", - сказал С.Кубив.