Зростання реального ВВП за дев'ять місяців 2016 року становило 1,3% - С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Зростання реального ВВП за 9 місяців 2016 року становило 1,3%. Про це повідомив перший віце-прем'р-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час круглого столу щодо економічних питань плану дій уряду до 2020 року, передає кореспондент УНН.
"Економіка України протягом 2016 року подолала наслідки тривалої економічної кризи та досягнула макроекономічної стабілізації завдяки виваженим крокам уряду, поступовому оновленню зруйнованих фінансових, виробничих зв'язків, формуванню нових акцентів у напрямках економічної діяльності", - сказав С.Кубів.
За його словами, Україні вдалося досягти макроекономічної стабільності і відновити зростання.
"За підсумками 9 місяців 2016 року зростання реального ВВП становило 1,3%. При цьому темп зростання прискорюється з 0,1% у першому до 2% у третьому кварталі 2016 року", - сказав С.Кубів.
Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що зростання ВВП за 2016 рік становило 1,8%.