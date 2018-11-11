Возросло количество жертв лесных пожаров в Калифорнии

Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата - Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя "Кемп", уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. К этому рекордной за причиненный ущерб был пожар "Таббс", охватившей в октябре 2017 почти 150 кв. км и уничтожил более 5,6 тыс. домов.

Напомним, ранее поступала информация о 9 погибших.