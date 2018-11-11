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Зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії

Зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Шериф округу Лос-Анджелес заявив, що в Південній Каліфорнії виявлені тіла двох осіб, загальна кількість загиблих від лісових пожеж у даний момент становить 11 осіб. Про це повідомляє ABC News Chicago з посиланням на агентство Associated Press, інформує УНН.

Полум’я, розбурхане в приблизно 150 км на північ від столиці штату — Сакраменто, знищило понад 6,7 тис. будинків. Його площа вже перевищує 360 кв. км. Таким чином, як повідомляє агентство Associated Press, ця пожежа, яка отримала ім’я “Кемп”, вже визнана найбільш руйнівною в сучасній історії Каліфорнії. До цього рекордною за заподіяний збиток була пожежа “Таббс”, що охопила в жовтні 2017 року майже 150 кв. км і знищив понад 5,6 тис. будинків.

Нагадаємо, раніше надходила інформація про 9 загиблих.

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