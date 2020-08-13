Утром в столице образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В столице, по состоянию на 8:10, образовались незначительные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу "стоит" проспект Степана Бандеры и проспект Героев Сталинграда. Затруднено движение по улице Жилянской, Воздухофлотским проспектом, частично - проспектом Победы, проспектом Валерия Лобановского. Незначительные пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.
На левом берегу местами наблюдаются пробки на Днепровской набережной, проспекте Бажана на подъезде к Южному мосту, на Броварском проспекте в районе Черниговской площади и на подъезде к Русановскому мосту.
На киевских мостах почти не наблюдается пробок, за исключением Южного моста. Небольшие осложнения движения заметны на Дарницком мосту.
Напомним, на этой неделе в Киеве на улице Анны Ахматовой в результате ДТП с участием экскаватора и легковушки водитель последней получил травмы.