Зранку в столиці утворились затори

Так, на правому березі “стоїть” проспект Степана Бандери та проспект Героїв Сталінграда. Ускладнено рух вулицею Жилянською, Повітрофлотським проспектом, частково — проспектом Перемоги, проспектом Валерія Лобановського. Незначні затори утворились на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

На лівому березі подекуди спостерігаються затори на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана на під’їзді до Південного мосту, на Броварському проспекті в районі Чернігівської площі та на під’їзді до Русанівського мосту.

На київських мостах майже не спостерігаються затори, за виключенням Південного мосту. Невеличке ускладнення руху помітне на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, цього тижня у Києві на вулиці Анни Ахматової внаслідок ДТП за участю екскаватора та легковика водій останнього отримав травми.



