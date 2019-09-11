Утром почти все мосты Киева парализовали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Академика Глушкова, на улицах Вячеслава Чорновила, Академика Ефремова. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Героев Сталинграда.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Мостицкой.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицами Саксаганского, Богатырской, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине 11 сентября теплая и сухая погода.