Внешние авиаперевозки украинцев имеют положительную тенденцию - В.Гройсман

"У нас очень приятная статистика по перелетам. От общего потока где только 10% пока внутренних перевозок, но внешние перевозки, они уже очень имеют положительную тенденцию и это надо только укреплять", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что переговорный процесс аэропортов Украины с международными авиакомпаниями по снижению цен на перевозки должно быть завершенным.

Как сообщал УНН, по словам министра инфраструктуры В.Омеляна, уже в этом году пассажирские авиаперевозки должны стать дешевыми.