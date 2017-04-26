Внешние авиаперевозки украинцев имеют положительную тенденцию - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39766 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102160 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116333 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116396 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112491 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104215 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107056 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103555 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Внешние авиаперевозки украинцев имеют положительную тенденцию - В.Гройсман

Внешние авиаперевозки украинцев имеют положительную тенденцию - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11687 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине сложилась положительная тенденция внешних авиаперелетов украинцев. Об этом в ходе заседания КМУ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"У нас очень приятная статистика по перелетам. От общего потока где только 10% пока внутренних перевозок, но внешние перевозки, они уже очень имеют положительную тенденцию и это надо только укреплять", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что переговорный процесс аэропортов Украины с международными авиакомпаниями по снижению цен на перевозки должно быть завершенным.

Как сообщал УНН, по словам министра инфраструктуры В.Омеляна, уже в этом году пассажирские авиаперевозки должны стать дешевыми.

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