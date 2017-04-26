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Зовнішні авіаперевезення українців мають позитивну тенденцію – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 11688 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні склалася позитивна тенденція зовнішніх авіаперельотів українців. Про це в ході засідання КМУ заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"У нас дуже приємна статистика по перельотам. Від загального потоку десь тільки 10% поки що внутрішніх перевезень, але зовнішні перевезення, вони вже дуже мають позитивну тенденцію і це треба тільки зміцнювати", - сказав В.Гройсман.

Він додав, що переговорний процес аеропортів України з міжнародними авіакомпаніями щодо зниження цін на перевезення має бути завершеним.

Як повідомляв УНН, за словам міністра інфраструктури В.Омеляна, вже цього року пасажирські авіаперевезення повинні стати дешевими.

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