"Зорян и Шкиряк" собрал коллекцию забавных фотожаб о себе

"Чтобы поставить окончательную точку во вчерашнем перформансе "Зорян vs Шкиряк" от раша пропаганды, решил собрать фотожабы на нас обоих). Конечно, это не все, но то, что нашел выложил. Понравилось. Креативно, позитивно, весело и остроумно. На разные стишки, скороговорки и афоризмы сил уже не хватило, а их тоже немало. Поистине, народное творчество гениально и это прекрасно. Хорошо мы с вами посмеялись вчера, от души). Искренне благодарен за поддержку и хорошее настроение. Хорошего вам дня и побольше улыбок)! Работаем! Слава Украине!", - написал он.

Как сообщал УНН, сообщение российского телеканала "Россия 24", который назвал заказчиком и исполнителем убийства боевика Михаила Толстых, известного как "Гиви", "Зоряна" и "Шкиряка" вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

"Россия 24: Судя по почерку, ликвидацию "Гиви" организовал Зорян, но не исключено, что заказчиком мог быть и Шкиряк.

Оба - представители украинского истеблишмента. Гениально! Жесть! Теперь нас двое, страшно)). И как дальше с этим жить)?", - написал сам З.Шкиряк.