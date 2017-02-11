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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43918 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Зорян і Шкіряк" зібрав колекцію найкумедніших фотожаб про себе

Київ • УНН

 • 74309 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Окрім дотепних жартів та твітів протягом доби у соцмережах публікували безліч фотожаб із радником глави МВС Зоряном Шкіряком. Цілу добірку кумедних колажів він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Зорян і Шкіряк" зібрав колекцію найкумедніших фотожаб про себе

"Щоб поставити остаточну крапку у вчорашньому перформенсі "Зорян vs Шкіряк" від раша пропаганди, вирішив зібрати фотожаби на нас обох). Звичайно, це не всі, але те що знайшов виклав. Сподобалось. Креативно, позитивно, весело і дотепно. На різні віршики, скоромовки і афоризми сил вже не вистачило, а їх також чимало. Воістину, народна творчість геніальна і це прекрасно. Добре ми з вами посміялися вчора, від душі). Щиро вдячний за підтримку і хороший настрій. Гарного вам дня і побільше усмішок)! Працюємо! Слава Україні!", - написав він.

Як повідомляв УНН, повідомлення російського телеканалу "Россия 24", який назвав замовником і виконавцем вбивства бойовика Михайла Толстих, відомого як "Гіві", "Зоряна" і "Шкіряка" викликало активне обговорення у соціальних мережах.

"Росія 24: Судячи з почерку, ліквідацію "Гіві" організував Зорян, але не виключено, що замовником міг бути і Шкіряк.
Обоє - представники українського істеблішменту. Геніально! Жесть! Тепер нас двоє, аж страшно)). І як далі з цим жити)?" - написав сам З.Шкіряк.

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