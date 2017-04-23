"Заря" проиграла "Черноморцу" в Запорожье

Поединок начался медленной борьбой в центре поля. Однако, на 4-й минуте хозяева встречи подошли к штрафной гостей и попытались нанести удар — помешала линия защиты “Черноморца”. Опять ворваться в штрафную подопечные Юрия Вернидуба попытались лишь на 11-й минуте. Но на линии площадки упал Липартия и атака провалилась.

Однако, счет в матче открыли именно гости. После неудачного углового “Зари”, футболисты “Черноморца” провели стремительную атаку правым флангом, которую после передачи почти на 11-метровую отметку Владимира Барилко, в одно касание замкнул Дмитрий Коркишко — 0: 1.

На 25-й минуте. в штрафной “Черноморца” пробил Паулиньо, но попал в спину защитнику. Угловой подали игроки “Зари” неудачно.

На 28-й минуте. встречи наставник “Черноморца” Александр Бабич был вынужден провести первую замену — вместо Александра Каплиенко на поле вышел Никита Татаркова.

Почти все время после пропущенного мяча луганчане пытались атаковать, но “моряки” уверенно действовали в обороне и сдерживали натиск “Зари”, не давая нанести завершающий удар по воротам.

На 44-й минуте. близок к взятию ворот был Денис Эммануэль Бенавентуре, который пробил по воротам Дмитрия Безрукая с острого угла, но удар пришелся выше ворот.

К основному времени первого тайма арбитр матча добавил 5 мин.

На последних минутах первой половины встречи одесситы провели атаку, которая закончилась угловым. Но подачу углового удачно выбили защитники “Зари”.

В минуту угловой подавали уже хозяева, но тоже неудачно.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей 0: 1.

После перерыва на поле в составе “Зари” появился Иван Петряк, который заменил Евгения Опанасенко. А у “Черноморца” вышел Элиас вместо Владимира Барилко.

Именно в эти минуты в Запорожье начался дождь.

С первых минут второго тайма “Черноморец” провел атаку, а после нее инициативе вновь завладели подопечные Юрия Вернидуба.

На 50-й минуте. главный арбитр матча Анатолий Абдула зафиксировал фол в штрафной “Черноморца” и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удачно реализовал бразильский защитник “Зари” Рафаэль Форстер. 1: 1.

“Моряки” сразу же бросились в атаку и создали опасность у ворот хозяев матча. Однако, уверенно себя вел голкипер “Зари” Игорь Левченко. “Заря” вновь начала атаковать и создавать опасные моменты у штрафной “Черноморца”.

Однако, подопечные Александра Бабича не теряли надежды и создавали контратаки. Одна из них на 57-й мин. закончилась назначением пенальти, который точно пробил Дмитрий Коркишко. 1: 2.

На 61-й минуте. Юрий Вернидуб провел очередную замену — вместо Паулиньо главный тренер “Зари” выпустил Владислава Калитвинцева.

Хозяева встречи продолжили атаковать и почти все время, “сидели” у штрафной гостей. Но защита одесситов был неотразим.

На 65-й минуте. в составе “Черноморца” тренер провел замену — вместо недавно вышедшего Элиаса, Александр Бабич на поле выпустил Владислава Кабаева.

После 66-й мин. атаки чередовались. Атака хозяев быстро менялась контратакой гостей, и наоборот. Но, без взятия ворот, и часто без завершающего удара. Пользуясь погодой и мокрым мячом, обе команды начали пробивать по воротам издалека.

На 73-й минуте. в составе хозяев вместо Игоря Харатин на поле вышел Владислав Кулач. Таким образом, наставник “Зари” решил усилить атакующую линию своей команды.

На поле “Славутич-Арены” все также динамично чередовались между собой атаки соперников. Однако, хозяева встречи все более брали инициативу владением мячом. Натиск “Зари” все крепчал. Все чаще “разгонял” атаки вышедший на замену Владислав Кулач, активизировался и Артем Гордиенко, который был опасным на правом фланге.

На 83-й минуте. головой пробил нападающий “Зари” Бенавентуре, но прямо в руки Дмитрия Безрукая. В минуту бил уже Иван Петряк, но слишком сильно — мяч ушел выше ворот. Через минуту удар Петряк от рикошета ушел на угловой, который неудачно подал Владислав Калитвинцев.

Арбитр добавил 4 минуты.

На последних минутах “Заря” получила штрафной, розыгрыш которого должен был закинчуваться голом — Владислав Кулач бил ножницами через себя, однако на месте был голкипер гостей. Финальный свисток зафиксировал победу “Черноморца” — 1: 2.

Напомним, 23 апреля футболисты “Карпат” получили шестую победу в сезоне УПЛ .