“Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі

Поєдинок розпочався повільною боротьбою у центрі поля. Однак, на 4-й хвилині господарі зустрічі підійшли до штрафної гостей та спробували нанести удар — на заваді стала лінія захисту “Чорноморця”. Знов увірватись у штрафний майданчик підопічні Юрія Вернидуба спробували лише на 11-й хвилині. Але на лінії майданчика впав Джаба Ліпартія і атака провалилась.

Однак, рахунок у матчі відкрили саме гості. Після невдалого кутового “Зорі”, футболісти “Чорноморця” провели стрімку атаку правим флангом, яку після передачі майже на 11-метрову відмітку Володимира Барилка, в один дотик замкнув Дмитро Коркішко — 0:1.

На 25-й хв. у штрафній “Чорноморця” пробив Пауліньо, але влучив у спину захиснику. Кутовий подали гравці “Зорі” невдало.

На 28-й хв. зустрічі наставник “Чорноморця” Олександр Бабич був вимушений провести першу заміну — замість Олександра Каплієнка на поле вийшов Микита Татарков.

Майже весь час після пропущеного м’яча луганчани намагались атакувати, але “моряки” впевнено діяли у обороні та стримували натиск “Зорі”, не даючи нанести завершальний удар по воротах.

На 44-й хв. близький до взяття воріт був Деніс Еммануель Бенавентуре, який пробив по воротам Дмитра Безрука з гострого кута, але удар прийшовся вище воріт.

До основного часу першого тайму, арбітр матчу додав 5 хв.

На останніх хвилинах першої половину зустрічі одесити провели атаку, яка закінчилась кутовим. Але подачу кутового вдало вибили захисники “Зорі”.

За хвилину кутовий подавали вже господарі, але теж невдало.

На перерву команди пішли з мінімальною перевагою гостей 0:1.

Після перерви на поле у складі “Зорі” з’явився Іван Петряк, який замінив Євгена Опанасенка. А у “Чорноморця” вийшов Еліас замість Володимира Барилка.

Саме в ці хвилині у Запоріжжі розпочався дощ.

З перших хвилин другого тайму “Чорноморець” провів атаку, а після неї ініціативою знов заволоділи підопічні Юрія Вернидуба.

На 50-й хв. головний арбітр матчу Анатолій Абдула зафіксував фол у штрафній “Чорноморця” та призначив пенальті. Одинадцятиметровий вдало реалізував бразильський захисник “Зорі” Рафаель Форстер. 1:1.

“Моряки” одразу ж кинулись у атаку та створили небезпеку біля воріт господарів матчу. Однак, впевнено себе вів голкіпер “Зорі” Ігор Левченко. “Зоря” знов розпочала атакувати та створювати небезпечні моменти біля карного майданчика “Чорноморця”.

Однак, підопічні Олександра Бабича не втрачали надії та створювали контратаки. Одна з них на 57-й хв. закінчилась призначенням пенальті, який влучно пробив Дмитро Коркішко. 1:2.

На 61-й хв. Юрій Вернидуб провів чергову заміну — замість Пауліньо головний тренер “Зорі” випустив Владислава Калітвінцева.

Господарі зустрічі продовжили атакувати та, майже весь час, “сиділи” біля штрафної гостей. Але захист одеситів був неперевершений.

На 65-й хв. у складі " Чорноморця" тренер провів заміну — замість нещодавно вийшовшого Еліаса, Олександр Бабич на поле випустив Владислава Кабаєва.

Після 66-ї хв. атаки чергувались. Атака господарів швидко змінювалась контратакою гостей, та навпаки. Але, без взяття воріт, та часто без завершального удару. Користуючись погодою та мокрим м’ячем, обидві команди почали пробивати по воротам здалеку.

На 73-й хв. у складі господарів замість Ігоря Харатіна на поле вийшов Владислав Кулач. Таким чином, наставник “Зорі” вирішив підсилити атакуючу лінію своєї команди.

На полі “Славутич-Арени” все також динамічно чергувались між собою атаки суперників. Однак, господарі зустрічі все більш приборкувовали ініціативу володінням м’ячем. Натиск “Зорі” все міцнішав. Все частіше “розганяв” атаки вийшовший на заміну Владислав Кулач, активізувався й Артем Гордієнко, який був небезпечним на правому фланзі.

На 83-й хв. головою пробив нападник “Зорі” Бенавентуре, але прямо в руки Дмитра Безрука. За хвилину бив вже Іван Петряк, але занадто сильно — м’яч пішов вище воріт. Ще за хвилину удар Петряка від рикошету пішов на кутовий, який невдало подав Владислав Калітвінцев.

Арбітр додав 4 хвилини.

На останніх хвилинах “Зоря” здобула штрафний, розіграш якого мав був закінчуваться голом — Владислав Кулач бив ножицями через себе, однак на місці був голкіпер гостей. Фінальний свисток зафіксував перемогу “Чорноморця” — 1:2.

Нагадаємо, 23 квітня футболісти "Карпат" одержали шосту перемогу в сезоні УПЛ.