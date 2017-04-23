“Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі

ukru
18:53 • 66106 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 84559 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111470 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120215 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169495 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121009 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109726 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133801 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121221 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123364 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3 м/с
81 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84709 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126284 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 43493 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51165 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44011 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66106 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126284 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169495 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198502 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84709 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115772 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141984 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131672 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162204 перегляди
Актуальне
“Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі

“Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 13516 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ — КИЇВ. 23 квітня. УНН. Щойно на запорізькій “Славутич-Арені” завершився матч 26-го туру української Ліги “Парі-Матч”, у якому луганська “Зоря” програла одеському “Чорноморцю” з рахунком 1:2, передає кореспондент УНН.

Поєдинок розпочався повільною боротьбою у центрі поля. Однак, на 4-й хвилині господарі зустрічі підійшли до штрафної гостей та спробували нанести удар — на заваді стала лінія захисту “Чорноморця”. Знов увірватись у штрафний майданчик підопічні Юрія Вернидуба спробували лише на 11-й хвилині. Але на лінії майданчика впав Джаба Ліпартія і атака провалилась.

Однак, рахунок у матчі відкрили саме гості. Після невдалого кутового “Зорі”, футболісти “Чорноморця” провели стрімку атаку правим флангом, яку після передачі майже на 11-метрову відмітку Володимира Барилка, в один дотик замкнув Дмитро Коркішко — 0:1.

На 25-й хв. у штрафній “Чорноморця” пробив Пауліньо, але влучив у спину захиснику. Кутовий подали гравці “Зорі” невдало.

На 28-й хв. зустрічі наставник “Чорноморця” Олександр Бабич був вимушений провести першу заміну — замість Олександра Каплієнка на поле вийшов Микита Татарков.
Майже весь час після пропущеного м’яча луганчани намагались атакувати, але “моряки” впевнено діяли у обороні та стримували натиск “Зорі”, не даючи нанести завершальний удар по воротах.

На 44-й хв. близький до взяття воріт був Деніс Еммануель Бенавентуре, який пробив по воротам Дмитра Безрука з гострого кута, але удар прийшовся вище воріт.
До основного часу першого тайму, арбітр матчу додав 5 хв.
На останніх хвилинах першої половину зустрічі одесити провели атаку, яка закінчилась кутовим. Але подачу кутового вдало вибили захисники “Зорі”.
За хвилину кутовий подавали вже господарі, але теж невдало.
На перерву команди пішли з мінімальною перевагою гостей 0:1.

Після перерви на поле у складі “Зорі” з’явився Іван Петряк, який замінив Євгена Опанасенка. А у “Чорноморця” вийшов Еліас замість Володимира Барилка.

Саме в ці хвилині у Запоріжжі розпочався дощ.

З перших хвилин другого тайму “Чорноморець” провів атаку, а після неї ініціативою знов заволоділи підопічні Юрія Вернидуба.

На 50-й хв. головний арбітр матчу Анатолій Абдула зафіксував фол у штрафній “Чорноморця” та призначив пенальті. Одинадцятиметровий вдало реалізував бразильський захисник “Зорі” Рафаель Форстер. 1:1.
“Моряки” одразу ж кинулись у атаку та створили небезпеку біля воріт господарів матчу. Однак, впевнено себе вів голкіпер “Зорі” Ігор Левченко. “Зоря” знов розпочала атакувати та створювати небезпечні моменти біля карного майданчика “Чорноморця”.

Однак, підопічні Олександра Бабича не втрачали надії та створювали контратаки. Одна з них на 57-й хв. закінчилась призначенням пенальті, який влучно пробив Дмитро Коркішко. 1:2.
На 61-й хв. Юрій Вернидуб провів чергову заміну — замість Пауліньо головний тренер “Зорі” випустив Владислава Калітвінцева.
Господарі зустрічі продовжили атакувати та, майже весь час, “сиділи” біля штрафної гостей. Але захист одеситів був неперевершений.

На 65-й хв. у складі " Чорноморця" тренер провів заміну — замість нещодавно вийшовшого Еліаса, Олександр Бабич на поле випустив Владислава Кабаєва.
Після 66-ї хв. атаки чергувались. Атака господарів швидко змінювалась контратакою гостей, та навпаки. Але, без взяття воріт, та часто без завершального удару. Користуючись погодою та мокрим м’ячем, обидві команди почали пробивати по воротам здалеку.

На 73-й хв. у складі господарів замість Ігоря Харатіна на поле вийшов Владислав Кулач. Таким чином, наставник “Зорі” вирішив підсилити атакуючу лінію своєї команди.

На полі “Славутич-Арени” все також динамічно чергувались між собою атаки суперників. Однак, господарі зустрічі все більш приборкувовали ініціативу володінням м’ячем. Натиск “Зорі” все міцнішав. Все частіше “розганяв” атаки вийшовший на заміну Владислав Кулач, активізувався й Артем Гордієнко, який був небезпечним на правому фланзі.

На 83-й хв. головою пробив нападник “Зорі” Бенавентуре, але прямо в руки Дмитра Безрука. За хвилину бив вже Іван Петряк, але занадто сильно — м’яч пішов вище воріт. Ще за хвилину удар Петряка від рикошету пішов на кутовий, який невдало подав Владислав Калітвінцев.
Арбітр додав 4 хвилини.

На останніх хвилинах “Зоря” здобула штрафний, розіграш якого мав був закінчуваться голом — Владислав Кулач бив ножицями через себе, однак на місці був голкіпер гостей. Фінальний свисток зафіксував перемогу “Чорноморця” — 1:2.

Нагадаємо, 23 квітня футболісти "Карпат" одержали шосту перемогу в сезоні УПЛ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортКримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80