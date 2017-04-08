Зону загрязнения вокруг Балаклее уменьшено до 300 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. При очистке пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг г.Балаклее от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 300 метров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 300 метров”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что по состоянию на 07:00 8 апреля пожаров на территории г.Балаклее и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.
Восстановлено электроснабжение в г.Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в г.Балаклея.