Зону загрязнения вокруг Балаклее уменьшено до 300 метров

“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 300 метров”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что по состоянию на 07:00 8 апреля пожаров на территории г.Балаклее и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

Восстановлено электроснабжение в г.Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в г.Балаклея.