Зону забруднення навколо Балаклії зменшено до 300 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м.Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що станом на 07:00 8 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.
Відновлено електропостачання в м. Балаклії та прилеглих населених пунктах. Продовжується робота з відновлення газопостачання у м.Балаклії.