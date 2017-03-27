Зона свободной торговли в рамках ГУАМ заработает уже в этом году - В.Гройсман

“Мы подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно запустить ЗСТ между нашими государствами”, — сказал Премьер.

Также он добавил, что соответствующим министерствам следует поставить четкие задачи по определению того, что и когда необходимо улучшить для того, “чтобы быть ближе друг к другу”. По его словам, транспортное сотрудничество имеет стратегическое значение.

“Важно, что мы сегодня впервые проводим бизнес-форум бизнесов наших государств и то, что прозвучало, что это может быть регулярным, это тоже очень важно, потому что бизнес найдет необходимые точки взаимодействия и сможет раскрыть весь потенциал нашего сотрудничества”, — сказал В .Гройсман.

По его словам, “17 млрд долларов, (обращения товаров и услуг — ред.) — это не те цифры, о которых мы можем сегодня говорить, это те цифры, которые не соответствуют нашему потенциалу”.

Также В.Гройсман добавил, что конфликты, которые сегодня периодически возникают в странах-членах ГУАМ, “извне привносятся в наши государства и мы должны быть абсолютно солидарны с точки зрения нашей территориальной целостности, сохранения или восстановление суверенитета, это задачи, которые стоят перед каждой нашего государства, но вместе мы более эффективны”.

Напомним, 27 марта страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ.