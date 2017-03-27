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Зона вільної торгівлі в межах ГУАМ запрацює вже цього року — В.Гройсман

Київ • УНН

 • 12431 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Зона вільної торгівлі в рамках ГУАМ може бути запущена уже в 2017 році. Про це на брифінгу після підписання документів заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Ми підписали низку документів, які дозволять нам уже у 2017 році повноцінно запустити ЗВТ між нашими державами”, — сказав Прем’єр.

Також він додав, що відповідним міністерствам слід поставити чіткі завдання із визначенням того, що і коли необхідно покращити для того, "щоб бути ближче один до одного". За його словами, транспортна співпраця має стратегічне значення.

“Важливо, що ми сьогодні вперше проводимо бізнес-форум бізнесів наших держав і те, що прозвучало, що це може бути регулярним, це теж дуже важливо, тому що бізнес знайде необхідні точки взаємодії і зможе розкрити весь потенціал нашої співпраці”, — сказав В.Гройсман.

За його словами “1,7 млрд доларів, (обігу товарів і послуг — ред.) — це не ті цифри, про які ми можемо сьогодні говорити, це ті цифри, які не відповідають нашому потенціалу”.

Також В.Гройсман додав, що конфлікти, які сьогодні періодично виникають у країнах-членах ГУАМ, “ззовні привносяться у наші держави і ми повинні бути абсолютно солідарні з точки зору нашої територіальної цілісності, збереження, чи відновлення суверенітету, це завдання, які стоять перед кожною нашої держави, але разом ми більш ефективні”.

Нагадаємо, 27 березня країни-члени ГУАМ підписали документи для створення ЗВТ.

Українські Національні Новини

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