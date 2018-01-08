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"Золотой глобус 75": Назван лучший драматический фильм, и другие новости кинопремии

Киев • УНН

 • 17106 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Лучшим драматическим фильмом 2017 по версии “Золотого глобуса” стала картина “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха, передает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

"Золотой глобус 75": Назван лучший драматический фильм, и другие новости кинопремии

В главной категории премии были также представлены “Форма воды” мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, “Дюнкерк” Кристофера Нолана, “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Зови меня своим именем” Луки Гуаданьино.

Драма британского режиссера и сценариста “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис МакДорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена “Золотого глобуса” за сценарий (Мартин МакДонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

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“Золотой глобус” в категории комедия/мюзикл завоевала картина “Леди Берд”. В этой категории были представлены “Горе-создатель” Джеймса Франко, “Самый шоумен” Майкла Грейси, “Тоня против всех” Крейга Гиллеспи, и триллер “Долой” Джордана Пила.

Лучшим мини-сериалом по версии “Золотого глобуса” стала “Большая маленькая ложь”. На награду в этой категории также претендовали “Фарго”, “Вражда. Бетт и Джоан”, “Грешница” и “Вершина озера: Китайская девушка”.

Фрэнсис Макорманд завоевала “Золотой глобус” за главную женскую роль в фильме “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”. Ее соперницами в этой категории были: ветеран “Золотого глобуса” Мэрил Стрип, Джессика Честейн (“Большая игра”), Салли Хокинс (“Форма воды”) и Мишель Уильямс (“Все деньги мира”).

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Британский актер Гари Олдмен (которого прозвали “актером актеров”) удостоен “Золотого глобуса” за лучшую мужскую роль в драматическом фильме “Темные времена”. За награду в категории “лучший актер в драматическом фильме” также боролись Том Хэнкс (“Секретное досье”), Тимоти Шаламов (“Зови меня своим именем”), Дэниел Дэй-Льюис (“Призрачная нить”) и Дензел Вашингтон (“Роман Израэл, Esq.”).

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