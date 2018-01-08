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"Золотий глобус 75": Названо кращий драматичний фільм, та інші новини кінопремії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Кращим драматичним фільмом 2017 року за версією “Золотого глобуса” стала картина “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі” Мартіна Макдонаха, передає УНН з посиланням на телеканал NBC.

"Золотий глобус 75": Названо кращий драматичний фільм, та інші новини кінопремії

У головній категорії премії були також представлені “Форма води” мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо, “Дюнкерк” Крістофера Нолана, “Секретне досьє” Стівена Спілберга та “Клич мене своїм ім’ям” Луки Гуаданьїно.

Драма британського режисера і сценариста “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі” розповідає про спроби матері у виконанні Френсіс Макдорманд домогтися від поліції розслідування загибелі своєї дочки. Картина була також визнана гідною “Золотого глобуса” за сценарій (Мартін МакДонах), кращу жіночу роль (Френсіс Макдорманд) і кращу чоловічу роль другого плану (Сем Рокуелл).

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“Золотий глобус” в категорії комедія/мюзикл завоювала картина “Леді Берд”. У цій категорії були представлені “Горе-творець” Джеймса Франко, “Найбільший шоумен” Майкла Грейсі, “Тоня проти всіх” Крейга Гіллеспі, і трилер “Геть” Джордана Пила.

Кращим міні-серіалом за версією “Золотого глобуса” стала “Велика маленька брехня”. На нагороду у цій категорії також претендували “Фарго”, “Ворожнеча. Бетт і Джоан”, “Грішниця” і “Вершина озера: Китайська дівчина”.

Френсіс Макдорманд завоювала “Золотий глобус” за головну жіночу роль у фільмі “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”. ЇЇ суперницями у цій категорії були: ветеран “Золотого глобуса” Меріл Стріп, Джессіка Честейн (“Велика гра”), Саллі Хокінс (“Форма води”) і Мішель Вільямс (“Всі гроші світу”).

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Британський актор Гарі Олдмен (якого прозвали “актором акторів”) удостоєний “Золотого глобуса” за кращу чоловічу роль у драматичному фільмі “Темні часи”. За нагороду в категорії “кращий актор в драматичному фільмі” також боролися Том Хенкс (“Секретне досьє”), Тімоті Шаламов (“Клич мене своїм ім’ям”), Деніел Дей-Льюїс (“Примарна нитка”) і Дензел Вашингтон (“Роман Ізраел, Esq.”).

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